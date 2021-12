Обединеното кралство призна октоподите за разумни същества и това не трябва да ви изненадва

Звучи невероятно, докато не си дадем сметка, че способността на октоподите да боравят с различни предмети има своето еволюционно обяснение. Пример за това са наблюденията на екип от учени в Индонезия. Те описват група октоподи, пренасящи разполовени черупки от кокосов орех, събрани една в друга. Във водата октоподите събирали черупките в сфери, а след това се промушвали в тях. Друг способ, който животните използват за защита, е да се увият с пипалата си, а след това да засмучат множество миди, които им служат за броня при неочаквани нападения от акули например.

Научните доказателства за приликите между октоподите и другите същества, които смятаме за разумни, не спират да се трупат. През март тази година група бразилски учени публикува доклад, според който промени в разцветката и движенията на спящите октоподи водят към заключението, че животните преминават през различни фази на съня.