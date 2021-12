Границата, през която може да мине всичко. Ако знаеш как

Пакистанските власти не му позволяват да премине, защото искат специални документи за кучетата. И мъжът на Ева прекарва три дни на ничията земя между двете държави - без храна и дори без стол, на който да седне.

Докато го чака от пакистанска страна, Ева вижда изумителни неща наоколо.

Съпругът на Ева е блокиран на пакистанската граница Източник: Личен архив

Децата трафиканти

"На границата минаваха непрекъснато камиони, пълни основно с лук, грозде и жито. И под камионите, в камионите, между чувалите беше пълно с деца. Още първият ден се зачудих какво правят тези деца тук, защото те постоянно преминаваха с торби на гърба си - празни в едната посока, пълни в другата. Става въпрос за стотици деца. Граничарите виждаха това и не реагираха", обяснява Ева.

На клипчетата, които тя прати, се виждат децата и как някои от тях биват гонени от граничарите. Други обаче, казва Ева, минават безпрепятствено.