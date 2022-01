Джордан Питърсън умря. Да живее Джордан Питърсън

През 2016 г. тръгна на война срещу канадското правителство. През 2017 г. вече можеше да се нарече най-известният клиничен психолог в света. През 2018 г. публикува книгата си 12 Rules for Life, която продаде над 5 млн. копия за две години, а New York Times го нарече "най-влиятелния интелектуалец в западния свят днес". През 2019 г. дебатира със Славой Жижек пред препълнена зала за 7000 души, екзалтирани сякаш са на футболен мач. През 2020 г. отиде в Русия, за да се лекува от зависимостта си към психоактивни лекарства. Там прекара четири месеца в интензивно отделение, от които осем дни в кома, а след това продължи лечението си в Сърбия. През 2021 г. издаде продължение на книгата си, Beyond Order. В началото на 2022 г. Джордан Питърсън обяви, че слага край на академичната си кариера като преподавател към University of Toronto.

Голяма част от работата на Питърсън като клиничен психолог е да кара пациентите си да се чувстват неудобно, за да подобрят състоянието си. Съответно не е изненадващо, че самият той е неудобен за академичния свят. Не заради държанието си, а заради възгледите си. Питърсън смята например, че расовите квоти са висша форма на расизъм; че биологичният и социалният пол ("джендър") са неизкоренимо свързани; че йерархиите в човешкото общество са дълбоко вкоренени на еволюционно ниво; че разликата в средната заплата между мъже и жени е породена от десетки фактори, а не само от пола. И най-важното - политическата коректност според него убива академичната свобода и оттам знанието ни за света и човешкия прогрес.

Преди 25 години, когато Питърсън е преподавал в Харвард, всички изброени тези са били почти скучни и със сигурност не скандални. В днешната свръхидеологизирана академична среда те вече се приемат не само за неудобни, но и за опасни и обективно грешни. За Питърсън, който не приема никой дебат за завършен, тази среда се оказва непоносима.

В тон с еволюцията си от тих професор психолог, който иска да спре канадското правителство да превърне задължителното използване на самоизбрани лични местоимения в закон, до публична фигура със статута, влиянието и живота на рокзвезда, Питърсън обяви напускането си на университета чрез отворено писмо и 4-часово участие в подкаста на Джо Роган. Неговата тежест като публична фигура става единствено по-голяма.