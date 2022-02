ЕС поиска забрана на шпионския софтуер Pegasus

Но Pegasus отдавна е излязъл от границите на страната. Предполага се, че са засегнати 189 журналисти, повече от 600 политици и правителствени служители и държавни лидери, включително френският Еманюел Макрон,председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и други държавни и висши правителствени, дипломатически и военни служители в 34 държави.

Сред журналистите са служители от Al Jazeera, The Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times. Още поне 65 бизнесмени и 85 активисти за правата на човека по целия свят също са били мишени.

Българската следа

NSO Group от дълго време твърди, че Pegasus е предназначен единствено за следене на терористи и престъпници. Компанията твърди, че продава софтуера само на проверени правителства за борба с престъпността. През ноември NSP попадна в черен списък на американското правителство.

България също беше замесена непряко в скандала с Pegasus. През миналата година пред The Guardian от NSO Group обявиха, че са регулирани от експортните режими на Израел, Кипър и България, като продават само на проучени правителствени клиенти. Тогава проверка на "Капитал" показа, че има действащо разрешително за износ до 2023 г. на свързаното с NSO българско дружество "Съркълс България". Вероятно то е издадено около 2019 г. и се получава след кандидатстване пред смесената комисия в министерството на икономиката, в която влизат още ДАНС, МВР, представители на МВнР и военното министерство.