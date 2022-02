Глобалните субсидии за изкопаеми горива и селско стопанство достигнаха 1.8 трлн. долара

Световните правителства харчат поне 1.8 трлн. долара годишно за субсидии за силно замърсяващи индустрии, сред които въглища, нефт, газ и селско стопанство, въпреки поетите от тях ангажименти за постигане на целите, свързани с изменението на климата. Това показват резултатите от нова международно проучване, съобщава Financial Times. То е извършено от изследователите Дъг Коплоу и Роналд Стинблик по поръчка на неправителствените организации Business for Nature и The B Team. В проучването се заключава, че около 2% от световния БВП се изразходва годишно за субсидии, които насърчават неустойчиво производство или потребление, изчерпват природните ресурси и влошават екосистемите.

Най-големият получател на помощи е бил секторът за изкопаеми горива - с 640 млрд. долара годишно, а селското стопанство и горският сектор получават съответно 520 млрд. и 155 млрд. Проучването посочва, че тези изчисления най-вероятно са консервативни, тъй невинаги се дава информация за субсидиите и техния размер. Тези данни се публикуват само няколко месеца след като преговарящи от близо 200 страни се споразумяха за "постепенно премахване на неефективните субсидии за изкопаеми горива" на срещата на върха на ООН, свързана с климата, COP26. Това споразумение обаче не включва краен срок.

Най-много помощи в Азия

През 2019 г. Иран, Китай и Индия са предоставили най-големи субсидии за използване на изкопаеми горива, съответно 87.9 млрд., 34 млрд. и 33 млрд. долара, сочат данни на Международната агенция по енергетика. В същото време Мексико, Китай и Аржентина са предоставили най-голяма директна подкрепа с изключение на данъчни облекчения, на производителите на изкопаеми горива, съответно 11.3 млрд., 3.9 млрд. и 2.5 млрд. долара, сочат данни на ОИСР. Анализът на ОИСР не включва подкрепата, осигурявана от някои от най-големите производителки на нефт и газ, като Саудитска Арабия, поради проблеми с прозрачността на данните.

Организациите, поръчали проучването, признават, че причините за субсидиите понякога могат да бъдат добронамерени, като например защитата на потребителите от високите цени, поради което при преразглеждането на схемите ще трябва да се гарантира, че уязвимите общества няма да бъдат засегнати от реформите,