Швейцарските банки все още са привлекателни за престъпниците

Credit Suisse стана главен герой в нов скандал с мръсни пари, след като консорциум от медии съобщи, че швейцарската банка е управлявала сметки на нарушители на човешките права, измамници и бизнесмени, които са били поставени под санкции. Това се случва само две седмици след като започна и дело след дългогодишно разследване срещу групата около българския наркобос Евелин Банев - Брендо.

Миналата седмица Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията, в който участват 46 световни издания като The New York Times, The Guardian и Le Monde, разпространи документи, които показват сметките на 30 хил. клиенти. New York Times съобщи, че изтеклите данни обхващат повече от 18 хил. акаунта с общо над 100 млрд. долара. По-голямата част от тези средства са или с неясен, или с престъпен произход.

Това не е първият подобен скандал, обхванал швейцарската банкова система. От години тя е известна като рай за престъпниците, които искат да изперат пари, които са изкарани по незаконен начин. Причината е вече недействащият Закон за банките от 1934 г., който гарантира запазването на банковата тайна, независимо кой иска да получи информация. Корените на този закон пък се крият в далечния XVIII в., когато френските крале използват банки в Женева, за да избегнат банковата система в тяхната страна.

Този закон беше отменен преди три години, като главна заслуга за това имат Съединените американски щати, които оказаха сериозен натиск върху европейската държава. Идеята на САЩ беше, че ако това законодателство бъде отменено, швейцарската банкова система ще може да се отърси от реномето си на перфектното място за пране на пари. Три години по-късно, изглежда, тази задача все още не е изпълнена.