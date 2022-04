Западът осъди зверствата в Украйна, ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

По време на посещение в Киев в петък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обеща да увеличи помощта за Украйна и говори за "по-нататъшни" санкции срещу Русия. "Вече представяме финансова, военна и хуманитарна помощ - това ще продължи и ще се разраства", каза тя. Най-вероятно ЕС ще подготви извънредна среща на върха в близките дни, за да реагира на кадрите, разпространени през уикенда.

В изявление от името на 27-членния блок в понеделник Жозеп Борел, върховен представител на ЕС, обвини окупационните руски сили за "преследващите изображения на голям брой цивилни жертви" и каза, че ЕС ще работи по по-нататъшни санкции "като спешен въпрос".

Кадрите от Буча потресоха света Източник: Reuters

Военната стратегия на Москва

Разкритията за зверствата на руската армия в киевското предградие Буча дойдоха в резултат на сериозна стратегическа реорганизация от страна на Кремъл, който видимо редуцира своите военни амбиции в Украйна. Първоначално тя беше представена като жест на добра воля от Москва, която обеща да преустанови своите военни активности в района на столицата Киев и стратегическия северен град Чернихив край беларуската граница уж за да даде шанс за по-съществен напредък в мирните преговори. На практика обаче според повечето военни анализатори всичко това изглежда като опит за печелене на време и концентриране на наличните руски ресурси към регионите, където окупационната армия до момента е отбелязала най-голям напредък, но има проблем да консолидира своите завоевания.

Това, което през последните няколко дни изглежда като чиста победа за украинската армия в битката за Киев, всъщност е по-скоро целенасочено изтегляне на настъпващите войски след неуспешния опит за обкръжаване на столицата и пренасочване на все още боеспособните части към източния и южния фронт. Според авторитетния мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW) руската армия наистина отстъпва в Киевска област, но това се извършва под доста хаотична форма, като някои от бойните части са изостанали назад и вероятно ще се окажат обградени от контраатакуващата украинска армия. Силите на Киев обаче още дълго време ще се окажат ангажирани и забавяни покрай разминирането на територията, доскоро владяна от окупационните сили.