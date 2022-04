Кремъл иска да създаде ново геополитическо трио

И макар и двете страни за момента да отказват да осъдят действията на Русия в Украйна - Китай и Индия бяха две от 35-те държави, които не подкрепиха резолюцията за осъждане на руските действия в Организацията на обединените нации (ООН), експерти са на мнение, че и двете страни имат притеснения относно развитието на войната.

"Голяма част от експозицията на Русия и Китай към международната финансова система остава в щатски долари, а не в рубли и китайска валута. Те биха могли да направят лека разлика в маржа, но Китай ще плати доста високи репутационни разходи за това", заявява пред CNBC Робърт Дейли, директор на Kissinger Institute on China and the United States.

"Битката" за Индия

Индия е един от най-важните партньори на Русия, като това е следствие както на износа на петрол за азиатската страна, така и на факта, че тя разчита на Москва за голяма част от военното си оборудване. През 2018 г. беше подписано споразумение на стойност 5 млрд. долара, според което Индия ще закупи ракетна система за противовъздушна отбрана, като това е ключова част от отбранителните възможности на страната. Зависимостта на Индия от руско оръжие не е нов феномен, като според експертни оценки вероятно близо 50% от индийското въоръжение идва от Русия.

Петролът е друга изключително важна основа на отношенията по оста Делхи - Москва. Според Анкит Панда от Carnegie именно комбинацията от тези два фактора е главната причина за "изненадващата индийска позиция". "Позицията на Индия повдигна много вежди по света заради въздържането в ООН и нежеланието й да критикува Русия", посочва пред CNBC Панда.