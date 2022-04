Малка Молдова се справя със 100 хил. бежанци, но има свои проблеми

Трудно е да бъдеш Молдова

Основен въпрос обаче е колко стабилна ще е местната общност. Молдова беше ударена от три кризи подред: пандемията, енергийна и сега и бежанска", казва Джорджана Кремен, ръководител на People in Need. Организацията в координация с World Food Organizations изплаща помощи на местната молдовска общност за настаняване на бежанците за поне седмица - 190 долара еднократнo или 3500 молдовски леи. А през миналата зима People in need е организирала и помощи заради енергийната криза в страната.

По думите й следващото, което се задава след трите кризи, е бедността - очаква се броят на хората, живеещи под прага на бедността, да се увеличи. Инфлацията се ускорява до 22.2% през март, заради войната страната губи и 15% от пазарите си по линия на Русия, Украйна и Беларус. А близостта до войната прави Молдова неатрактивна за инвестиции.

"Значителното намаляване на растежа, съчетано с висока инфлация и загуба на източните пазари, създава множество предизвикателства. Бюджетният дефицит нараства, както и обществената тревога за бъдещето. Поддържането на макрофинансова стабилност е основната цел на правителството. Политическата стабилност се основава на способността да се поддържат икономиката и социалните плащания", коментира Михай Попшой, зам.-председател на молдовския парламент. "Капацитетът за адаптиране в краткосрочен план е ограничен, поради което подкрепата на ЕС е от ключово значение за поддържане на стабилността в Молдова", казва още той.

Руски газ и руски военни

Ситуацията в страната е усложнена и от пълната зависимост на Молдова от доставките на руски газ. Предишният договор с руската "Газпром" изтече в края на септември и беше удължен временно с един месец, но с по-висока цена, което изправи молдовската енергетика пред криза, а ЕС обвини Русия, че използва газа, за да тормози малката бивша съветска република. В крайна сметка беше подписан нов 5-годишен договор, а за 2022 г. се планира независим одит на натрупания дълг на "Молдовагаз" към "Газпром" и преговори за начина и сроковете за погасяването му.