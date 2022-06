Половината от руския износ на суров петрол се насочва към Азия

Русия започва да изнася все повече суров петрол към Азия в опит да се справи с предстоящите европейски санкции върху износа. Според анализ на Bloomberg половината от руския суров петрол, превозван по море, сега се насочва към Азия, спрямо 1/3 в края на февруари. Миналата седмица Русия е изнасяла около 3.55 млн. барела дневно, от които 1.878 млн. са били насочени към Азия.

В момента Индия е станала вторият по големина вносител на руски суров петрол на континента след Китай, чийто внос остава непроменен. През последните няколко месеца покупките на Индия на руски суров петрол са се увеличили от 1% до 18 % от стойността на износа, съобщава Markets Insider, позовавайки се на анализ на независима изследователска организация Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), публикуван в понеделник. През месец май Русия е станала вторият по големина доставчик на петрол за страната след Ирак, изпреварвайки Саудитска Арабия, показва анализ на Reuters. Според него индийските рафинерии са внасяли около 819 хил. барела дневно руски петрол през изминалия месец спрямо 227 хил. барела през април.

Покупките на руски петрол от Индия и Китай са критикувани от Запада и са в противовес на санкциите, въведени от редица западни държави като САЩ, който е забранил руския енергиен внос, и ЕС, чиито държави членки се съгласиха да спрат 90% от вноса на руски петрол до края на тази година. Нито Индия, нито Китай са осъдили нахлуването на Русия в Украйна, а Пекин отправи критики към санкциите, въведени срещу Русия.