Акциите на финтех сектора са изгубили близо половин трилион долара

Онлайн кредиторът Upstart обвини икономическите сътресения за забавянето на растежа на приходите си и увеличаването на загубите, с което обобщи предизвикателствата пред финтех индустрията. Резултатите на компаниите сега изглеждат по-лоши и заради базата за сравнение - те бяха изключително силни през последните години, като през 2020 г. приходите растяха с над 1000%. Спадовете не подминават и установени компании като PayPal и Block (преди известна като Square), които са изгубили близо 300 млрд. долара капитализация тази година.

Отливът обхваща и частните компании

Ударът върху оценките на публичните компании се прехвърля и към частните. По-рано този месец Klarna намали оценката си от 46 млрд. долара до под 7 млрд. в кръг от частно финансиране, а Wall Street Journal съобщи, че Stripe е понижила вътрешната си оценка с над една четвърт. Рисковите инвестиции също намаляват от иначе възходящия сектор. През 2021 г. в САЩ 1 от 5 долара от инвестициите в рисков капитал са били във финтех стартъпи. Но през първото тримесечие те са намалели с 18%.

Компаниите изпитват натиск и от още една посока - регулаторите. Бюрото за финансова защита на потребителите миналия декември стартира разследване на фирми, предлагащи услугата buy now, pay later (отложено плащане), а след последните сривове на криптосектора все повече се говори и за регулации в сферата. Американският регулатор SEC преценява дали практиката payment for order flow, която стои в основата на бизнес модела на платформи като Robinhood, представлява конфликт на интереси. Акциите на Robinhood са над 50% надолу от началото на годината и с почти 90% от историческия им връх през август миналата година.

Дългосрочният интерес остава силен

Въпреки множеството предизвикателства много инвеститори продължават да залагат на сектора. ETF-ът на ARK, един от най-популярните фондове, посветен на финтех индустрията, е спаднал с 62% тази година. Но нетните изходящи потоци са под 90 млн. долара в сравнение с входящите потоци от 2.7 млрд. долара през последните 2 години. А след резкия спад по-рано тази година инвеститорите са вложили нетно нови 31 млн. долара от началото на юни.