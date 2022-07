Може ли Германия да се справи с руския газов шок

Новото правителство на Германия отчаяно се опитва да предотврати този сценарий. По думите на Роберт Хабек, германският министър на икономиката и климата, то ще направи "каквото е необходимо", за да предотврати колапса на енергийния пазар на страната. Някои от неговите идеи са популярен, но контрапродуктивни - заемите и субсидиите, които вече се отпускат на предприятията, засегнати от високите разходи за енергия, могат да насърчат потреблението. Въпреки че въглищните централи също така произвеждат енергия за централно отопление, активирането им, докато се противопоставя на ядрената енергия, която е по-благоприятна за климата, но се презира от неговата Зелена партия, изглежда безсмислено от екологична гледна точка.

Подготвяйки се за най-лошото, на 5 юли Хабек представи пред парламента пакет от законопроекти, които имат за цел да му дадат повече инструменти за реагиране. Законодателството вероятно ще бъде използвано първо за спасяването на Uniper, най-големия разпределител в Германия, който доставя газ на стотици местни доставчици и чийто фалит може да предизвика каскада от фалити. В момента Uniper получава само 40% от полагащия ѝ се по договор руски газ и трябва да покрива недостига на спот пазара на много по-висока цена. Според брокерската компания Bernstein тя губи 35 млн. евро дневно.

Законовите промени трябва да насърчат компаниите да търсят допълнителни икономии на газ, като правителството се очаква да започне да провежда аукциони в края на лятото. Това ще позволи на фирмите да наддават за това колко са готови да ограничат използването на газ и на каква цена. Проучване на Association of German Chambers of Commerce and Industry установи, че това би могло да намали търсенето с около 3% - не много, но бързо и полезно в краен случай.

Ако през зимата газът все още е в недостиг, Хабек ще обяви третия етап от тристепенния план за извънредни ситуации. Тогава Федералната агенция за мрежите ще реши кои предприятия трябва да намалят потреблението на газ и с колко. За да вземе информирано решение, регулаторният орган е събрал данни от 2500 големи предприятия и ги въвежда в компютърен модел. Няма да има твърди и категорични правила, но вероятните критерии включват това дали ограничаването на доставките би унищожило капиталовите запаси и колко важна е продукцията на фирмата за веригата за доставки. BASF вероятно ще получи поне 50% от обичайните си доставки; като производител на луксозни стоки, KPM може да се наложи да затвори врати за известно време.