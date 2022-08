Съревнование с цените може да е следващият етап на стрийминг войната

Докато стрийминг пазарът достига точка на пренасищане, конкуренцията между водещите компании става все по-ожесточена. Към второто тримесечие платформите на Disney заедно изпревариха по брой абонати лидера в индустрията Netflix, който се затруднява да поддържа досегашния си растеж. Водещата стрийминг услуга обаче остава по-доходоносна и има по-голяма възможност да извършва маневри с цените за разлика от основните й конкуренти, твърди анализ на Reuters.

Осем от десет американски домакинства вече имат абонамент за поне една стрийминг услуга, показва скорошно проучване, а експанзията на компаниите е значителна през последните години. Индустрията, изглежда, достига своя пик в най-печелившите си пазари, тъй като Netflix започна да губи абонати през последните тримесечия. Потребителските навици се трансформират - от една страна, клиентите започват да пестят, изправени пред перспективата от предстояща рецесия, а от друга, отново насочват по-голяма част от разходите си към услуги и развлечения на открито след отпадането на свързаните с пандемията ограничения.

Претендентът Disney

Наскоро Disney се похвали, че нейните стрийминг услуги, сред които Disney Plus, Hulu и ESPN Plus, общо са увеличили потребителската си база до 221 млн. души през април - юли и са надхвърлили абонатите на Netflix, макар разликата да е под половин милион души. Въпреки това Disney понижи дългосрочната си прогноза и сега очаква основната ѝ платформа да има 245 млн. вместо 260 млн. към 2024 г. Към момента те са 152 млн. Компанията ще се възползва от растежа и обяви, че от декември ще вдигне цените на Plus услугата с 3 долара на американския пазар. Disney се опитва да расте по-бързо и като предлага на абонатите на Hulu специални оферти за Disney+.