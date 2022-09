И САЩ удължават живота на въглищните централи

Американските компании за комунални услуги удължават живота на своите въглищни централи на фона на високите цени на природния газ, забавянето на соларни проекти и повишеното търсене на електричество. Този месец спирането на три въглищни централи беше отложено, с което те станаха общо осем за тази година, пише Financial Times.

Тази тенденция е временна пречка пред усилията на САЩ да се откажат от замърсяващото гориво, но американски анализатори твърдят, че процесът по изваждане от употреба на въглищата ще продължи. "Това са забавяния, а не обратен завой. Убеден съм, че става въпрос за краткосрочна трудност, а не за дългосрочна промяна в планираното пенсиониране на въглищните централи", посочва Денис Уамстед от Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Инерцията на соларния сектор се забавя

"Макар това да е трудно решение, то е необходимо, за да поддържаме надеждните електрически услуги, очаквани от обществото", казва Хавиер Фернандес, главен изпълнителен директор на електрическата компания Omaha Public Power District (OPPD). Фирмите за комунални услуги твърдят, че удължаването на експлоатацията на въглищните централи се дължи на забавяне в изпълнението на нови соларни и газови проекти. Към OPPD се присъединява и CenterPoint Energy, която наскоро обяви, че няма да затваря своя въглищна централа в Индиана поне още две години. Друга компания за комунални услуги - Ameren, смята да остави две въглищни централи да работят до 2025 г., като по-рано беше обявила, че ще преустанови експлоатацията им през септември.