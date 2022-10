Бернанке, Даймънд и Дибвиг са носителите на тазгодишната Нобелова награда за икономика

Бен Бернанке, Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг бяха удостоени с тазгодишната Нобелова награда за икономика за изследванията си върху банките и финансовите кризи. Тяхната работа от началото на 80-те години на миналия век значително е развила разбирането за ролята на банките в икономиката, особено по време на финансови кризи, и е показала защо е жизненоважно да се избягват банкови колапси, заяви Нобеловият комитет. Тези познания са били "безценни" по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и пандемията от коронавирус.

Бернанке, понастоящем сътрудник в Brookings Institute във Вашингтон, окръг Колумбия, е бивш председател на Федералния резерв на САЩ от 2006 до 2014 г. Даймънд е професор в University of Chicago Booth School of Business, а Дибвиг - в Olin Business School of Washington University в Сейнт Луис. Триото се присъединява към предишни носители на отличието като Пол Кругман и Милтън Фридман. По-голямата част от досегашните лауреати са от САЩ, а сред тях има само две жени. Миналата година наградата за икономика също имаше трима носители - Дейвид Кард за работата му върху икономиката на труда, както и Джошуа Ангрист и Гуидо Имбенс за приноса им в анализа на причинно-следствените връзки.

Изследването на Бернанке за Голямата депресия през 30-те години на миналия век установява, че банковата паника е била основна причина кризата да е толкова тежка и продължителна. Работата на Даймънд и Дибвиг разглежда важната роля, която банките имат в обществото за изглаждане на потенциалния конфликт между тези, които спестяват и изискват достъп до парите си, и икономиката, която се нуждае от инвестиции; и как правителствата могат да помогнат за предотвратяване на банкови паники, като предоставят гаранции за депозитите и действат като кредитор от последна инстанция. "Бен Бернанке в статия от 1983 г. показа със статистически анализ и исторически източници, че банковата паника е довела до фалити на банки и това е механизмът, който е превърнал сравнително обикновена рецесия в депресия през 30-те години, най-драматичната и тежка криза в света, на която сме били свидетели в съвременната история", каза Джон Хаслър, член на комитета.