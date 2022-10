Владимир Ашурков: Путин ще бъде свален до пет години

Профил "Аз съм несломим оптимист", казва за себе си Владимир Ашурков. По образование е финансист, по призвание - общественик и мечтател, който вярва, че Русия може да бъде цивилизована европейска държава. Завършва Московския физико-технически институт и Wharton School of the University of Pennsylvania. Бивш банкер, от 2006 г. Ашурков е директор по управление и контрол на активи на консорциума "Альфа-Груп", както и член на надзорния съвет на X5 Retail Group. По това време годишният му доход надхвърля 1 млн. долара. През 2012 г. е принуден да направи избор между бизнеса и политиката - заради активното си ангажиране с руския опозиционер Алексей Навални Ашурков напуска "Альфа-Груп" и става изпълнителен директор на Фонда за борба с корупцията на Навални. През 2014 г. е обвинен за злоупотреба със средства от предизборната кампания на Навални и получава политическо убежище във Великобритания. След като се мести в Лондон, започва да организира "Клептократски турове" за активисти и журналисти, при които демонстрира разкошния живот на руските олигарси в Лондон. Ашурков съветва британското правителство по въпросите на "мръсните пари" от Русия, а от началото на войната в Украйна лобира пред американския Конгрес и европейските власти как да насочат по-добре санкциите срещу Русия.