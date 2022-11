Мъск планира да съкрати половината от служителите в Twitter, за да намали разходите

Мъск опитва да намали разходите на бизнеса, за който смята, че е платил твърде висока цена. Първоначално през април той се договори да купи акциите на Twitter за 54.20 долара всяка, но малко по-късно пазарите се сринаха и компаниите значително се обезцениха. Впоследствие предприемачът опита да се откаже от предварителното споразумение, но след заведено съдебно дело срещу него в крайна сметка купи компанията при първоначално договорените условия.

Новият собственик намекна, че бизнесът трябва да се фокусира върху екипите, които работят върху основния продукт. "Софтуерното инженерство, сървърните операции и дизайнът" ще са с приоритет, каза той в началото на октомври. На въпрос кой е най-големият проблем на компанията, Мъск туитна: "Изглежда, че се падат по 10 мениджъри на един пишещ код."

- Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

There seem to be 10 people "managing" for every one person coding