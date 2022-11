Стрийминг бизнесът на Disney се разширява с цената на рекордна загуба от 1.5 млрд. долара

Walt Disney отчете по-слаба от очакваната печалба за третото тримесечие в резултат на огромна загуба в стрийминг бизнеса. Благодарение на досегашната си стратегия да инвестира в разрастване Disney е добавила нови 14.6 млн. абонати на платформите си за видеосъдържание, но на цената на 1.5 млрд. долара загуба от подразделението. Докато инвеститорите стават все по-скептични към бизнес модела, който трайно е минус, от Disney заявиха, че очакват стрийминг услугите им да излязат на печалба през 2024 г. Акциите на компанията поевтиняха след новините, а от началото на годината са спаднали с над 35%.

Оперативните загуби на стрийминг дейността са с 800 млн. долара повече основно заради рязко покачващите се разходи за съдържание и маркетинг, които компанията вече планира да съкрати. Disney отчете печалба от 30 цента на акция, доста под очакваните от Уолстрийт 54 цента. Цялостно приходите са нараснали с 9% до 20 млрд. долара, а нетната печалба е 162 млн. долара, което е с 1% повече спрямо година по-рано.

Ръстът на потребителите надхвърля очакванията, като стрийминг услугите Disney Plus, Hulu и ESPN Plus общо достигат 235.7 млн. и изпреварват Netflix, чиито абонати за момента са около 223 млн. Главният изпълнителен директор на Disney Боб Чапек защити стратегията на високи разходи и каза, че бързият растеж на Disney Plus е "директен резултат от нашето стратегическо решение да инвестираме сериозно в създаването на невероятно съдържание и разпространението на услугата в международен план". Загубите от стрийминг ще започнат да намаляват и се предвижда Disney Plus да реализира първата си печалба през 2024 г., ако няма "значителна промяна" в икономическата среда, каза още той.