Vanguard напуска групата на Марк Карни за нулеви нетни емисии

Вторият по-големина в света мениджър на активи Vanguard се оттегля от водещата финансова инициатива за справяне с изменението на климата. Компанията обясни решението с това, че иска да демонстрира независимост и ясни политики пред своите инвеститори. Ходът съвпада със засилен натиск от страна на републиканците в САЩ срещу финансови институции, които избягват инвестициите в изкопаеми горива, пише Financial Times.

Vanguard управлява 7.1 трлн. долара и има над 30 млн. клиенти към края на октомври, като я надминава единствено BlackRock. Групата управлява основно пасивни фондове, които проследяват пазарни индекси. Базираната в Пенсилвания Vanguard се оттегля от инициативата Net Zero Asset Managers (NZAM), чиито членове са поели ангажимент до 2050 г. да постигнат нулеви нетни въглеродни емисии. Според фирмата за управление на активи обаче този ангажимент води до объркване сред инвеститорите. "Решихме да се оттеглим от NZAM, за да можем да предоставим яснотата, която нашите инвеститори желаят относно ролята на индексните фондове и за начина, по който мислим за материалните рискове, включително тези, свързаните с климата - и за да изясним, че Vanguard говори независимо по въпросите, които са важни за нашите инвеститори", посочва компанията. Все пак Vanguard ще продължи да предлага насочени към ESG стандартите продукти и ще следи как компаниите, в които инвестира, адресират климатичните рискове.

NZAM е основана през декември 2020 г. и към ноември тази година в нея участват 291 организации, управляващи активи на стойност 66 трлн. долара. Миналата година тя стана част от Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ръководена от бившия управител на Bank of England Марк Карни. Организацията изрази съжаление за решението на Vanguard. Повечето водещи мениджъри на активи са част от алианса, включително BlackRock, State Street, JPMorgan Asset Management и Legal & General. Сред големите отсъстващи обаче са американските Fidelity Investments и Pimco.