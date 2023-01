Расизмът ни накара да кажем "не". Жилищните политики дискриминираха срещу черни и кафяви семейства, ефективно избутвайки ги от пътя към просперитет. Практики като тавана на гъстотата на населението, бюрократичните и регулаторните бариери спряха създаването на големи жилищни сгради в градски квартали и предградия. Всички те са част от наследството на класизма и расизма.

Превръщаме се в град на "да" - "да", в моя двор (YIMBI), "да", на моята улица, "да", в моя квартал.

Бюрокрацията и инерцията ни накараха да кажем "не". В Ню Йорк процесът по смяната на правилата в различните зони се превърна в сложен ритуал, който отнема години и добавя милиони долари разходи.

И накрая, политическата и културната реторика ни накараха да кажем "не". Малки, но гласовити групи блокираха всякакво ново строителство и казваха "не и в моя двор" (NIMBY; Not in my backyard) всеки път когато някой предлагаше нова инвестиция, която би помогнала на тези в нужда. Има представители и от двете страни на политическия спектър, които избират политиката пред хората.