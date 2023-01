Инвеститорите се подготвят за рязък обрат на имотния пазар в Европа

Корейските собственици на сградата No 1 Poultry в близост до Bank of England отпуснаха акционерен кредит, след като спадът в стойността ѝ доведе до неизпълнение по заем от Bank of Ireland, според отчетите на компанията. Стратегията, изглежда, изисква собствениците да имат налични пари, което за много европейски наемодатели с голям ливъридж е трудно осъществимо.

В Лондон Guangzhou R&F Properties намери алтернатива на банковите заеми. Китайският строителен предприемач се обърна към консорциум, включващ Apollo Global Management и Carlyle Group, за да осигури 772 млн. паунда дълг и да поднови работата комплекс от апартаменти и хотели във Vauxhall.

Във Франкфурт друг корейски инвеститор предпочете да опита да продаде кулата, в която се помещава Commerzbank, вместо да я рефинансира. Такъв ход засега е рядкост на пазара. През миналата година оферти за продажба на офиси за около 20 млрд. евро в Европа са били оттеглени заради падащите стойности, изчислява Крис Стейвли от компанията за недвижими имоти JLL.

Ефект на доминото

Засега оценките не са паднали толкова, че първостепенният дълг, който обикновено е към банките, да е неизпълним. Но това може скоро да се промени: търговските имоти във Великобритания, оценени от CBRE Group, паднаха с 13% миналата година. Тенденцията се ускори през второто полугодие, като брокерът регистрира спад от 3% само през декември. Анализатори от Goldman Sachs прогнозират, че общото понижение може да надхвърли 20%.