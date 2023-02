САЩ са с рекордно голям търговски дефицит за 2022 г. - близо 1 трлн. долара

С близо 1 трлн. долара повече е стойността на внесените в Съединените щати стоки и услуги в сравнение с продажбите на американска продукция извън страната през 2022 г. Така най-голямата световна икономика отчита рекорден търговски дефицит за годината, показват официалните данни на правителството. Американците са закупили големи количества продукти от други страни - най-вече машини, лекарства, промишлени консумативи и части за автомобили, което е разширило минуса в търговския баланс с 12.2% на годишна база.

Точната сума на дефицита е 948.1 млрд. долара, което го прави най-големият в историята на САЩ, като е нараснал с над 103 млрд. долара спрямо 2021 г. Експерти и политици имат разнопосочни мнения какво означава този показател за състоянието на икономиката. Според някои анализатори по-големият търговски дефицит е знак, че тя расте и американците могат да си позволят да купуват повече стоки и услуги от чужбина. Мнозина обаче се опасяват, че продължителното поддържане на големи търговски дефицити може да доведе до по-ниска заетост и по-слаб растеж. Големият размер на минуса показа, че "все още имаме да извървим дълъг път, за да върнем веригите за доставки и производството обратно в Америка", каза пред The New York Times Скот Пол, президент на индустриалната организация Alliance for American Manufacturing.