Фед затяга контрола върху банките след колапса на SVB

Федералният резерв (Фед) на САЩ подготвя засилване на регулациите и надзора върху средно големите банки от типа на Silicon Valley Bank, чийто изненадващ фалит миналата седмица разтърси финансовия свят. За плановете на централната банка съобщават редица медии, позовавайки се на свои източници, запознати с процеса.

Фед преразглежда изискванията към банките за капитал и ликвидност, като във фокуса са средните по размер финансови институции с активи между 100 и 250 млрд. долара, каквато беше SVB със своите около 212 млрд. долара. В тази категория попадат още над двадесет банки като Fifth Third Bancorp и Regions Financial Corp, пише The Wall Street Journal. Централната банка също така предвижда засилване на стрес тестовете, които оценяват доколко кредиторите са издръжливи при различни сценарии на неблагоприятни икономически и финансови шокове.

Колапсът на кредитора на технологични компании SVB само в рамките на дни предизвика страхове за финансовата система, а на американското правителство се наложи да предприеме спешни мерки, за да успокои вложителите. Очаквано инцидентът отново разпали дебата за регулациите в банковия сектор. Зам.-председателят на Фед по надзора Майкъл Бар извършва проверка по случая с SVB, чиито резултати ще бъдат публикувани на 1 май. Още преди фалита под негово ръководство се подготвяха предложения за по-строг контрол върху банковата система, но последните събития само ще ускорят процеса.