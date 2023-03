Джанет Йелън обеща подкрепа за малките банки в САЩ при нужда

Американският финансов министър Джанет Йелън обяви, че държавата е готова да подпомогне малките банки в страната, ако такава нужда бъде усетена. По време на конференцията на Асоциацията на американските банкери във Вашингтон тя заяви, че ще бъдат подсигурени същите гаранции, които бяха дадени на вложители в Silicon Valley Bank и в други наложителни случаи.

"Нашата намеса беше необходима, за да защитим по-широката банкова система на САЩ и подобни действия биха могли да бъдат оправдани, ако по-малки институции страдат от теглене на депозити, което крие риск от зараза", заявява Йелън.

Financial Times и The New York Times, които са видели предварително речта на бившия председател на Федералния резерв, разпространиха част от нея преди конференцията.