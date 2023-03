First Citizens купува по-голямата част от бизнеса на фалиралата Silicon Valley Bank

First Citizens се рекламира като най-голямата семейно контролирана банка в САЩ и е един от видните купувачи на проблемни банки през последните години. "Оценяваме доверието, което FDIC ни оказа", каза главният изпълнителен директор на Франк Холдинг-младши, цитиран от Financial Times. Той заяви, че е особено ангажиран с бизнеса на SVB с фирми за дялово участие и рисков капитал.

Какво включва сделката

Покупката включва 119 млрд. долара депозити и около 72 млрд. долара заеми на SVB с отстъпка 16.5 млрд. долара, по данни на The Wall Street Journal. Ценни книжа за около 90 млрд. долара ще останат в регулаторите. FDIC ще получи "права за повишаване на стойността на капитала", обвързани с акциите на First Citizens, които според нея могат да струват до 500 млн. долара. Регулаторът и банката купувач ще поделят загубите и потенциалните възстановявания по търговски заеми, издадени от SVB, което според First Citizens ще осигури "допълнителна защита срещу потенциални кредитни загуби". SVB имаше около 167 млрд. долара активи и около 119 млрд. долара депозити към 10 март по данни на FDIC.

"Холдинг Джуниър" управлява First Citizens от 2008 г. и оттогава под негово ръководство банката извършва редица придобивания. Миналата година First Citizens купи заемодателя на средни корпорации CIT за 2 млрд. долара. Към края на 2022 г. First Citizens има малко над 100 млрд. долара активи и близо 90 млрд. депозити, което я прави 36-ата по големина банка в САЩ, а придобиването на бизнеса на SVB значително ще увеличи размерите ѝ. Пазарната ѝ стойност е около 8 млрд. долара.

Преди седмица другата фалирала банка, Signature Bank, беше купена от Flagstar, собственост на New York Community Bank, а спасяването и преструктурирането ѝ ще струват на FDIC 2.5 млрд. долара.