Делото срещу Тръмп: Законово правилно, но политически рисковано

Що се отнася до демократите, мнозина от тях очевидно залагат, че Тръмп е най-удобният противник на президента Джо Байдън в битката му за преизбиране през 2024 г. И за тях е по-удобно Тръмп да надделее в републиканската надпревара над Десантис, който има по-добри шансове срещу Байдън. Според анализаторите съдебните драми ще помогнат на Тръмп сред твърдото републиканско ядро в битката за партийната номинация, но ще отблъснат независимите и колебаещи се избиратели и ще му бъдат тежест при националния вот.

Калкулациите на демократите как Тръмп е предпочитаният за тях кандидат обаче може да се окажат не само грешни, но и много опасни. "Това е високорискова хипотеза. А когато говорим за опасността Тръмп да стане отново президент, което, мисля, е най-страшният възможен резултат за американската политика, просто не смятам, че рискът си струва", казва пред в. Financial Times Мат Бенет, съосновател на демократичния тинк-танк Third Way. Но това, че Байдън (едвам) е победил Тръмп веднъж, не означава, че ще го победи отново. А един реваншистки настроен Тръмп в Белия дом е последното нещо, от което не само Америка, но и разтърсваният от войната в Украйна и търговски конфликти свят има нужда.