Инвеститори предупреждават за вторични трусове след срива на First Republic

Темата накратко Фалитите на регионални банки ще доведат до затягане на правилата, както и на кредитирането, прогнозират експерти.

Това може допълнително да забави икономическия растеж.

Проверката по случая с SVB открива пропуски в надзора и призовава за преразглеждане на регулациите.

Колапсът на First Republic Bank в понеделник предизвика сравнително ограничен отзвук на финансовите пазари, но това не трябва да носи прибързано успокоение. Спасяването на закъсалия кредитор е третият подобен случай от началото на март, а First Republic е втората най-голяма провалила се банка в американската история. Финансовите сътресения вероятно ще доведат до ограничаване на кредитирането и допълнително ще ударят и без това бавния икономически растеж. Това предупреждават водещи инвеститори, цитирани от Financial Times.