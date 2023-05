Хенри Кисинджър навърши 100 години, а наследството му още определя външната политика на САЩ

Както казва Айзенберг, "фактът, че Кисинджър е имунизиран срещу критика, е следствие от този по-голям провал".

Това е постоянна характеристика на Америка по време на война. Двадесет години след катастрофалното и погрешно нахлуване на САЩ в Ирак бившият президент Джордж Буш-младши рядко се сблъсква с трудни въпроси относно войната. Един гаф от 2022 г. беше особено показателен. Буш описа "решението на един човек да започне напълно неоправдано и брутално нахлуване в Ирак", а след това се засмя и се поправи да каже Украйна, тъй като имаше предвид войната на руския президент Владимир Путин.

Но истинска отговорност за бившия президент на САЩ и неговото обкръжение за започването на инвазията в Ирак и другите войни след 11 септември, които продължават и до днес, не е потърсена.

През 2006 г. на конференция в Библиотеката "Кенеди", посветена на Виетнам, водещият Брайън Уилямс модерира панел с Кисинджър и го пита: "Има ли нещо, за което бихте искали да се извините?" Айзенбърг разказва за тази сцена в епилога на новата си книга "Огън и дъжд: Никсън, Кисинджър и войните в Югоизточна Азия" (Fire and Rain: Nixon, Kissinger, and the Wars in Southeast Asia).