Защо толкова млади герои от списъка "30 под 30" на Forbes имат проблеми с правосъдието

Поредният подобен случай е този на Чарли Джавис - основател на платформата за подпомагане на кандидатстване в американски университети Frank. Тя описваше предприятието си като "Amazon, но за висше образование", защото кандидат-студентите получават помощ и яснота относно кой университет е правилният за тях. През 2021 г. JPMorgan Chase придобива бизнеса за 175 млн. долара, като Джавис изтъква големия брой на потребители - над 5 млн., като един от най-големите успехи за основаната през 2017 г. компания.

В началото на април обаче и тази приказка рухна - оказа се, че потребителите са едва 300 хил., а фалшифицирането на данните се е случило, като за задачата е нает специалист по данните. Младата бизнесдама е обвинена в няколко отделни заговора за извършване на банкови престъпления, като всяко едно от обвиненията носи максимална присъда от 30 години затвор.

Каква е причината за тези гнили ябълки?

Причините за тези отделни проблемни случки са комплексни, като вината се поделя между инвеститорите и самите проблемни личности. От една гледна точка младите предприемачи са поставени под огромно напрежение да постигнат значителен успех още в ранните етапи на кариерата си. По този начин част от тях неизбежно ще прибегнат до намирането на преки пътища, били те легални или не. В този ред на мисли е редно да се спомене и културата на "фалшифицирайте го, докато не успеете" ( от английската поговорка - fake it till you make it), която учи, че успехът трябва да бъде постигнат на всяка цена.

От друга страна и Силициевата долина има роля в този процес. Иисторически е имало култура на "страх от изпускане", като инвеститорите бързо се присъединяват към подкрепата на бързо-нарастващи компании, без непременно да извършват надлежната си проверка. Това е вярно в много индустрии, но особено се ускорява в технологичното пространство, където инвеститорите често не разбират напълно основните продукти на такива компании, каза пред Guardian професорът по икономика в Станфорд Никълъс А. Блум. Феноменът беше изключително забързан през изминалата година, тъй като покачването на лихвите кара инвеститорите отчаяно да търсят възвръщаемост, което ги подтиква към това да търсят повече и по-бързи сделки.

Много инвеститори са признали наивността си да хвърлят пари в компании, без да проучат последствията. След осъждането на Холмс, инвеститорът в Theranos и медиен магнат Рупърт Мърдок каза, че отношенията му с компанията са "пълен срам". "Мога да обвинявам само себе си, че не задавам много повече въпроси", каза той. Фирмата за рисков капитал Sequoia официално се извини на своите инвеститори за загубите на FTX и обеща повече предпазливост в бъдеще.