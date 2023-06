Операцията за спасяване на подводницата "Титан"

"Вместо да отговори на опасенията му или да предприеме коригиращи действия, за да поправи и гарантира безопасността на експерименталния "Титан", или да използва стандартна класификационна агенция за инспекция на "Титан", OceanGate направи точно обратното - незабавно уволни Лохридж", се казва в документа.

Според Insider и New Republic, които първи съобщиха за съдебния иск, жалбата е била уредена извънсъдебно през ноември 2018 г. Освен опасенията за безопасността, изтъкнати от Лохридж, във вторник The New York Times публикува писмо от март 2018 г. от Дружеството за морски технологии до изпълнителния директор Ръш, в което членовете на индустриалната група изразяват "единодушно безпокойство" относно "Титан".

"Опасенията ни са, че настоящият експериментален подход, възприет от OceanGate, може да доведе до негативни резултати (от незначителни до катастрофални), които биха имали сериозни последици за всички в индустрията", се казва в писмото.