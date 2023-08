Саудитска Арабия и ОАЕ се конкурират за чипове Nvidia за AI технологии

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) изкупуват хиляди високопроизводителни чипове Nvidia, които са от решаващо значение за създаването на софтуер за изкуствен интелект (AI). По този начин двете страни се присъединяват към глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект, която свива предлагането на най-търсения продукт в Силициевата долина.

Мощните държави от Персийския залив публично заявиха целта си да станат лидери в областта на изкуствения интелект, тъй като преследват амбициозни планове за ускоряване на икономиките си. Но този стремеж породи и опасения за потенциална злоупотреба с технологията от страна на автократичните лидери на богатите на петрол държави.

Какво купуват

Според запознати Саудитска Арабия е закупила поне 3000 чипа H100 на Nvidia - процесор за 40 хил. долара, описан от шефа на Nvidia Дженсън Хуанг като "първия в света компютърен [чип], предназначен за генеративен AI" - чрез държавния King Abdullah University of Science and Technology (Kaust), съобщава Financial Times.