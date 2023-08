Huawei изгражда тайна мрежа за чипове, за да заобикаля ограниченията на САЩ

Субсидиране

В същото време по данни на асоциацията производителят може да получи приблизително 30 млрд. долара държавно финансиране от своята страна, макар да не е ясно дали сумата е под формата на субсидии, заеми или друг вид подпомагане. Размерът на тази финансова подкрепа е почти колкото целия пакет стимули, определени в Закона за чиповете и науката на САЩ, които ще бъдат разпределени между множество компании.

Предвид сериозните ограничения, наложени на Huawei, Fujian Jinhua, PXW и други, не е изненада, че те търсят значителна държавна подкрепа, за да се опитат да разработят местни технологии, посочват от ведомството, което подчертава, че непрекъснато преразглежда и актуализира своя контрол върху износа.

Китай налива безпрецедентни суми в местната индустрия за полупроводници. SIA изчислява, че в страната има най-малко 23 производствени съоръжения с планирани инвестиции от над 100 млрд. долара до 2030 г. До 2029 или 2030 г. Китай е напът да разполага с повече от половината от глобалния капацитет в сектора на полупроводниците от по-старо поколение, произведени с 28-nm или 45-nm технология, казва групата. "Китай харчи приблизително толкова за субсидии, колкото останалата част от света", изчислява историкът и изследовател Крис Милър, автор на Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology.