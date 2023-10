Атаката на "Хамас" засега трудно ще доведе до нова петролна криза

В навечерието на 50-годишнината от първата световна петролна криза е лесно да се правят паралели между октомври 2023 и октомври 1973 г. - изненадваща атака срещу Израел и покачване на цените на петрола. Но приликата свършва дотук.

Световната икономика не е напът да претърпи още едно арабско петролно ембарго, което би утроило цената на барел суров петрол. И все пак би било грешка да се омаловажи вероятността светът да бъде изправен пред по-високи и по-дълготрайни цени на петрола, пише в анализ колумнистът на Bloomberg Хавиер Блас, който следи енергетиката и суровините. Той е съавтор на популярната книга "Светът за продан: Парите, властта и търговците, които разменят ресурсите на Земята" (The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth's Resources).

Ситуацията е променлива и за петролния пазар всичко зависи от това как Израел ще отговори на "Хамас", които извършиха нападението, и на Иран, който обикновено дърпа конците на палестинската групировка. Авторът прави няколко предварителни заключения: