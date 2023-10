Вечната война в Близкия изток пламна отново

Основният въпрос сега е дали атаката на "Хамас" ще доведе до съществени промени в израелската политика и в отношението към палестинците. "Събитията от тази седмица са рязко подсещане, че темата е липсата на израелско-палестински мир, израелската окупация и отказът от предоставяне на права на палестинците. Без справянето с корена на проблема и с палестинското лишаване от собственост войната ще бъде неизбежна - както стана сега. Години на относително спокойствие бяха пропилени от САЩ, които изпращаха сигнала, че ще бъдат зад Израел независимо от политиките му към палестинците", казва пред "Капитал" Даниъл Лийви, президент на U.S./Middle East Project (USMEP).

Новият Близък изток като стария Близък изток

Нападението на "Хамас" идва на фона на подкрепяните от САЩ усилия за постигането на нормализация в отношенията между Израел и Саудитска Арабия в замяна на отбранителна сделка между Вашингтон и Рияд. Това е възприемано като заплаха за палестинските надежди за държава и като застрашаващо регионалните амбиции на основния поддръжник на "Хамас" - Иран.

Източник на Reuters от региона, запознат с мисленето на Иран и на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула", посочва: "Това (нападението в Израел - бел. ред.) е послание към Саудитска Арабия, която върви към Израел, и към американците, които поддържат Израел. Няма да има сигурност в целия регион, докато палестинците са оставени извън уравнението." Пред агенцията Лаура Блуменфийлд от Johns Hopkins School for Advanced International Studies коментира, че причината за действията на "Хамас" може да е усещането, че милицията изпада в незначителност, докато протичат усилия за установяването на по-широки израелско-арабски отношения. А Денис Рос от Washington Institute for Near East Policy казва пред медиата: "Всичко това е, за да се предотврати пробив по оста САЩ - Саудитска Арабия -Израел."

Същевременно атаката на "Хамас" би могла да ескалира напрежението между Израел и арабския свят в един по-широк контекст. "Ако Израел предизвика хуманитарна криза в Газа, тогава Западният бряг също ще пламне. Но от друга страна, израелското правителство ще разположи множество войници там, за да предотврати подобен развой. Освен това "Фатах" имат интерес да поддържат Западния бряг възможно най-тих. Що се отнася до "Хизбула", тук е изключително важна ролята на Иран. Но посланието на САЩ посредством преместването на самолетоносач близо до израелските води е повече ясно", посочва пред "Капитал" Йоши Мекелберг, експерт по Близкия изток от британския аналитичен център Chatham House.