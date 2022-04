Къде ще е новият удар на Путин

По-сложна обаче ще се окаже ситуацията, ако през следващите дни Русия изненадващо поиска спиране на огъня - нещо, което много от "старите демокрации" в Европа искат да се случи час по-скоро, за да не се наложи да се сблъскат челно с най-тежките негативи от икономическата война с Путин. При това положение армията на Кремъл ще получи възможност да се окопае в завоюваните територии и да пречупва волята за съпротива на местното население с терористичните тактики, чиито резултати видяхме нагледно този уикенд след отстъплението на окупационните сили от киевското предградие Буча. Масовите убийства и гробове шокираха Запада, като ЕС, САЩ и Великобритания наложиха нови санкции на Русия.

Drang nach Osten*

При всички положения динамиката на бойните действия търпи видима трансформация. През последната седмица ставаме свидетели на сериозна стратегическа реорганизация от страна на Кремъл, който като че ли наистина редуцира своите военни амбиции в Украйна. Първоначално всичко това беше представено като жест на добра воля от страна на Москва, която обеща да преустанови своите военни активности в района на Киев и стратегическия северен град Чернихив, уж за да даде шанс за по-съществен напредък в мирните преговори.

В крайна сметка нападащите войски напълно се изтеглиха от цялата северна и североизточна част на Украйна, като в момента се струпват в района на руския град Белгород на няколко десетки километра от втория по големина украински мегаполис Харков. На практика обаче, според повечето военни анализатори, всичко изглежда като опит за печелене на време и пренасочване на наличните ресурси към регионите, където окупационната армия до момента е отбелязала най-голям напредък, но има проблем да консолидира своите завоевания. Това, което през последните няколко дни изглежда като чиста тактическа победа за украинската армия в битката за Киев, всъщност е по-скоро целенасочено изтегляне на настъпващите войски след неуспешния опит за обкръжаване на столицата и пренасочване на все още боеспособните части към източния и южния фронт.

Според авторитетния мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW) очевидно не става дума за военна хитрост и руската армия наистина отстъпва в Киевска област. Това обаче се случва под доста хаотична форма, като някои от бойните части са изостанали назад и вероятно ще се окажат обградени от контраатакуващата украинска армия. При това положение част от силите на Киев още дълго може да се окажат ангажирани покрай разчистването и разминирането на територията, доскоро владяна от окупаторите. През това време руските сили, настъпващи от Харков към Изюм, може да се опитат да щурмуват стратегическия град Славянск или да навлязат дълбоко на югозапад, прекъсвайки логистичните вериги на най-боеспособните украински ветерански сили в Донбас, смятат от щатския отбранителен тинк-танк.