Войната в Украйна | Ракетни удари по Лвов и Днепропетровск тази сутрин; Русия завършва създаването на офанзивна армейска групировка

18 април, понеделник

11:27

Русия завършва създаването на нова офанзивна армейска групировка

По всичко личи, че ни делят броени дни от ново настъпление в Донбас. Русите сили "приключват създаването на офанзивна група" в източната част на страната, възстановили са бойните си способности и са презаредили своите резерви в регионите Донецк и Таврия, съобщават от командването на украинската армия. Според последния негов доклад за оперативната обстановка въоръжените сили на Кремъл са съсредоточили основните си ресурси в района на селищата Лиман, Кремина, Попасана и Рубижне, а също така се опитват да установят пълен контрол над Мариупол.

По данни на американския тинк танк Institute for the Study of War (ISW) от уикенда Русия е концентрирала не по-малко от 22 тактически батальонни групи в района на градчето Изюм, което означава около 20-25 хил. военнослужещи. Според тях в региона са започнали да пристигат и първите бойни части, изтеглени от обсадата на Киев и неуспешното северно настъпление. Те обаче не са попълнени с достатъчно хора и бойна техника, което поставя под въпрос тяхната боеспособност.