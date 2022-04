Във втората фаза на войната Украйна ще има нужда от "по-западни" оръжия

Както се очакваше, след изтеглянето си от Киевска област и около три седмици оперативна пауза Кремъл възобнови своята масирана офанзива в Украйна, този път концентрирайки своите очевидно недостатъчни ресурси в източната и южната част на страната. В нощта на понеделник срещу вторник армията на Путин предприе мащабно настъпление по широк фронт с дължина от около 500 км, чиято цел явно е установяване на пълен контрол на целия Донбаски регион. Офанзивата започна броени дни след потопяването на ракетния крайцер "Москва", което беше жесток имиджов шамар по репутацията на руската армия и в контекста на продължаващите неуспешни опити за пълно овладяване на Мариупол.

Руските бойни части се опитват да атакуват и в района на корабостроителния град Миколаев, опитвайки се да продължат завземането на украинското черноморското крайбрежие, както и на север по поречието на река Днепър, насочвайки се към големия областен център Запорожие. От украинския Генерален щаб обобщават, че през първия ден на подновената си инвазия войските на Кремъл се опитват да осъществят пробиви по почти цялата фронтова линия, но до момента имат успех само на две места - в 18-хилядното селище Кремина и в още един малък град в Луганск. Навсякъде другаде защитниците за момента успяват да удържат своите позиции. Ако това положение се запази още няколко дни, то ще бъде почти сигурен знак за началото на продължителен позиционен конфликт.

Русия "хвърля всичко" в Донбас и Херсон

Русия е развърнала многочислена армия в настоящия театър на военните действия. Тя е концентрирала в завзетите територии 76 батальонни бойни групи (50-60 хил. души), като 11 от тях са изпратени там през последните няколко дни, сочат последните данни на американското министерство на отбраната от началото на седмицата. Според Пентагона още 22 подобни формирования, изтеглени от неуспешната атака срещу Киевска област, в момента се реорганизират и презареждат с хора и ресурси на север от Украйна, за да могат в близко бъдеще също да бъдат хвърлени по основното направление на руската атака.

По данни на американския отбранителен тинк танк Institute for the Study of War (ISW) от уикенда Русия е концентрирала в района на градчето Изюм не по-малко от 22 тактически батальонни групи, което означава около 13-15 хил. военнослужещи. Според тях първите бойни части, изтеглени от обсадата на Киев и неуспешното северно настъпление, вече са започнали да пристигат в региона. Въпросните подкрепления обаче едва ли са имали време да се възстановят и всъщност представляват механичен сбор от бойни части, понесли значителни поражения в Северна Украйна, коментират анализаторите на института.