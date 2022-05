Путин ще търси "по-бавна" победа в Украйна

Аврил Хайнес отбелязва също, че и двете страни в конфликта вярват, че могат да постигнат военен напредък. Според нея разузнавателната общност на САЩ не вижда "жизнеспособен път за преговори, поне в краткосрочен план". Подобна гледна точка застъпи в сряда и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, според когото преговори за мир не може да се очакват в непосредствено бъдеще. "Но мога да кажа едно нещо. Ние никога няма да се откажем... Тази война няма да трае вечно. Ще дойде време, когато мирните преговори ще се случат", обяви той по време на съвместно изявление с австрийския президент Александър ван дер Белен във Виена.

Перспективата за продължителен конфликт се споделя и от Украйна. Миналия месец президентът на страната Зеленски предупреди, че ако Русия успее да завземе източните региони, тя вероятно ще направи и втори опит да превземе Киев. "Неясният характер на битката, която еволюира във война на изтощение, в съчетание с обстоятелството, че Путин се сблъсква с несъответствие между неговите амбиции и реалните военни способности на Русия, вероятно означава, че през следващите няколко месеца може би ще се движим по по-непредвидима и потенциално ескалираща траектория на конфликта", коментират по този повод от американското разузнаване.

Киев дискретно контраатакува

Първите индикации за непредвидимост вече са налице. След като в първите седмици от новата офанзива в Донбас руската армия напредваше бавно, но все пак методично и последователно, в момента тя не просто е почти блокирана в патово окопно противопоставяне, а вече трябва да взима рисковани стратегически решения за париране на украински контраатаки. През последните няколко дни армията на Киев провежда успешна контраофанзива на север и североизток от втория по големина град Харков, като постепенно изтласква окупационните сили към официалната руско-украинска граница, твърди анализ на авторитетния мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW). Стратегически важното в случая е, че украинските сили напредват към основните пътни артерии, осигуряващи снабдяването на основната руска армия в Донбас с боеприпаси, гориво и храна. Прекъсването им би могло да доведе до ситуация, подобна на провалилата се офанзива на Кремъл срещу столицата Киев.

При подобно развитие на нещата Генералният щаб на Путин ще бъде принуден да изтегли бойни части от основното офанзивно ядро, концентрирано край град Изюм, или да активира резервните сили, концентрирани в пограничния руски град Белгород. Това обаче допълнително ще забави или дори блокира опитите за провеждане на по-бърза руска офанзива в Донбас. Според анализа на ISW руската армия продължава да страда от логистични проблеми, нисък морал и недоокомплектованост на батальонните бойни групи, изтеглени от района на Киев и бързо хвърлени в Донбас.