Какво следва от битката за Северодонецк

Уговорките в случая обаче са две. На първо място украинската армия ще трябва да се ангажира, че ще използва ракетните системи за залпов огън само за бойни действия на своя територия, но не и за обстрел на цели в Русия. И тъй като в момента Киев разчита почти изцяло на оръжията, предоставяни от Запада, армията му едва ли ще се изкуши да наруши това обещание. Дори в пристъп на гняв да реши да го направи, Украйна няма да има техническа възможност за това, тъй като ще получи само боеприпаси със среден обсег, т.е. ракети, които могат да бият на разстояние между 40 и 70 км.

На практика украинската армия поне засега няма да има достъп до далекобойни ракети за HIMARS и М270, с които могат да се поразяват цели на разстояние до 300 и дори до 500 км, ако се използват най-модерните типове боеприпаси. За момента обаче подобна далекобойност дори не е нужна и от чисто военностратегическа гледна точка. По-важното е украинските военнослужещи да се научат час по-скоро да боравят с по-сложите западни оръжейни системи, които могат да дадат отпор на руската масирана артилерийска офанзива. Ключови момент също е силите на Киев да започнат да извършват прехода към западен тип оръжие, преди арсеналът и складовете на съюзниците от бившия Варшавски договор тотално да се опразнят. А ако се стигне до допълнителна ескалация на въоръжения конфликт, САЩ винаги могат да изпратят и по-модерни и далекобойни боеприпаси на украинските войници, които вече ще знаят как да използват ефективно HIMARS и М270.

...и контраатака извън Донбас

Ситуацията на терен в Донбас също така може и да не е точно такава, каквато изглежда на пръв поглед. Макар в момента да прилича на сериозна криза и тактическо поражение за Украйна, неравният артилерийски дуел край Северодонецк и Лисичанск може да отвори и неочаквана възможност за отбраняващите се. Путин е събрал в този район всичките си най-способни бойни формирования и трудно би могъл да ги пребазира навреме в случай на масирана контраатака на друго място. "Фокусирането на Москва върху превземането на Северодонецк и Донбас като цяло продължава да създава уязвимости за Русия в жизненоважната за Украйна Херсонска област, където украинските контранастъпления продължават", коментират от отбранителния тинк-танк Institute for the Study of War (ISW).

Според анализаторите Херсон и околностите му са от критична важност. Това е единствената зона, където руската армия контролира обширна територия по западния бряг на огромната река Днепър, разделяща Украйна, грубо казано, на две части. Ако Кремъл успее да задържи този плацдарм, свързан с останалите окупирани територии само с два големи моста, това ще му даде отлична възможност да извърши бъдещи офанзиви по южното направление - към Одеса и Приднестровието в Молдова и/или към вътрешността на Централна и Западна Украйна. Ако обаче силите на Киев завземат обратно Херсон и огромната язовирна стена на Днепър в района на градчето Нова Каховка, това, от една страна, ще лиши Путин от възможност да атакува неокупирания остатък от украинското Черноморие, а от друга - ще позволи на украинската армия да се опита да освободи бунтуващия се Мелитопол, отново да отреже руския достъп откъм Крим по суша, като по този начин прекъсне снабдяването на целия руски южен фронт.