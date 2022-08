Битката за Херсон може да обърне войната в Украйна

След катастрофалния руски опит за блицкриг срещу столицата Киев през ранната пролет и оспорваната война на изтощение в Донбас през последвалите три месеца инвазията в Украйна видимо навлиза в своето трето, може би решително действие. Решително, защото за първи път Киев изглежда като да не е изпаднал в глуха отбрана.

По всичко личи, че през последните седмици Кремъл наистина предислоцира сериозни сили от Източна към Южна Украйна, което е нагледно доказателство, че заявките за предстояща контраофанзива в района на стратегическия град Херсон при устието на река Днепър не са просто празни приказки или украинска военна пропаганда. "Подготовката на Украйна за контранастъпление в Херсон и първоначалните операции по линия това контранастъпление, съчетани с драматичното отслабване на руските сили като цяло, изглежда за първи път позволяват на Украйна да започне активно да моделира хода на войната", коментират по този повод от авторитетния щатски тинк-танк Institute for the Study of War.