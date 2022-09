Войната в Украйна: Руското поражение край Харков може да прерасне в разгром

Темата накратко Украинската атака е толкова успешна, защото всички чакаха първи удар в Херсон.

Все още е рано да се каже дали това ще е повратната точка на войната.

Отстъпилата в Луганск руска армия е уязвима за атака по южния и югоизточния фланг.

Въоръжените сили на Украйна успяха да нанесат на Русия най-съкрушителния удар след провала на блицкрига срещу Киев от февруари и март и последвалото отстъпление заради неуспешния опит за обсада на украинската столица. В резултат на шестдневна светкавична контраофанзива, която хвана окупаторите неподготвени, армията на Киев успя да отвоюва цялата Харковска област. Според президента Володимир Зеленски, който в сряда сутрин изненадващо се появи в освободения град Изюм на километри от новата фронтова линия, става дума за над 8000 квадратни километра територия, освободена от началото на септември, а според украинския посланик в САЩ Оксана Макарова - за над 300 населени места, обитавани в момента от над 150 хил. души население.

Масираната украинска атака в Харковска област най-вероятно е толкова успешна, тъй като всички, включително и стратезите на руския президент Владимир Путин, предполагаха, че основната контраофанзива ще бъде в Херсонска област на другия край на Украйна. В резултат на тези погрешни очаквания руската армия пребазира голяма част от своите сили и бойна техника на южния фронт. И сега нямаше как бързо да ги върне след няколко седмици системни украински удари по стратегическата транспортна инфраструктура и мостовете на големите украински реки с високоточни далекобойни ракетни системи HIMARS.

Какви са мащабите на проблема за Путин

Все още е рано да се каже дали контраофанзивата в Харковска област ще прерасне в повратна точка на войната. Със сигурност обаче събитията от миналата седмица прехвърлиха стратегическата инициатива в ръцете на Киев и шокираха и до голяма степен хвърлиха в паника руския политически и управленски елит, като подрониха доверието в способностите на генералитета. Показателно е, че за първи път от началото на инвазията през февруари Москва открито признава, че е понесла поражение в Украйна, коментира авторитетният американски отбранителен тинк-танк Institute for the Study of War (ISW). Това не се случи нито при отстъплението от Киев през пролетта, което беше представено като решение за приоритизация на "освобождението" на Донбас, нито при оттеглянето от Змийския остров, което бе наречено "жест на добра воля". Политическата риторика в руската столица от последните дни подготвя почвата за прехвърляне на цялата отговорност за актуалния провал от президента Путин към неговите военни съветници и Министерството на отбраната, които уж системно подавали подвеждаща информация за ситуацията по фронтовете.