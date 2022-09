Войната: Украйна подготвя терена за нова атака към северен Луганск

В момента армията на Киев запазва относителна оперативна тишина за контранастъпателните си действия след отвоюването на Харковския регион. Косвените индикатори обаче сочат, че нейните предни сили вече оперират доста по-навътре от предполагаемата нова фронтова линия по оста север-юг, следваща поречието на река Оскол и едноименния язовир. Според анализите на щатския тинк-танк Institute for the Study of War украинските въоръжени сили са разположили артилерийски позиции в района на селището Дворична, откъдето имат огневи контрол върху последната логистична жп-връзка между северен Луганск и територията на Русия.

Най-интензивните сражения продължават да се водят около стратегическия град Лиман - приблизително в района, където се събират границите на Харковска, Луганска и Донецка области.

Освен това войските на Киев са установили плацдарми по източния бряг на река Оскол в района на селището Борова и източната половина на Купянск отвъд разрушените мостове. Последното е оспорвано от руските военни блогъри, чиито фронтови кореспонденти обаче мимоходом отбелязаха вчера, че последното безопасно селище преди фронта е Киселивка, а то се намира на цели 20 км навътре в окупираните територии и на средата на пътя до Сватове - следваща стратегическа цел на евентуална нова украинска контраатака.

Нови ракетни удари по руските бази

В понеделник също така армията на Киев е нанесла ракетни удари срещу руски бази в град Сватове, както и срещу Новоайдар, който се намира още по-навътре в територията на Луганска област. По неофициална информация на украински източници в едното укрепление армията на Кремъл е загубила около 70% от личния си състав, а в другото - около 50 единици бойна техника. На южния фронт удар на реактивни ракетни системи HIMARS е потопил военен ферибот, превозващ бойни машини и войници през река Днепър в района на Нова Каховка. Въпросните твърдения обаче все още не са потвърдени от независим източник.