Протестите заради мобилизацията в Русия стават все по-масови

Полицейските акции последваха разпръскването на протестите в деня на обявяването на частичната мобилизация, когато над 1300 души бяха задържани в Москва, Санкт Петербург и други градове. В руските медии се говори и за мобилизиране именно на задържаните протестиращи, като това беше узаконено в последните промени на закона, които Путин представи през последния уикенд на септември. Той подписа няколко поправки в Наказателния кодекс на страната, затягащи наказанията, свързани с военна служба по време на мобилизация, военно положение или военно време, които се считат за "утежняващи фактори при наказателни присъди", според формулировката, публикувана на правния портал на правителството. Тези промени идват след приетите изменения от Държавната дума във вторник.

Според новите правила руснаци, които изоставят или не се явят за военна служба, могат да бъдат осъдени на до 10 години затвор. "Федералният закон въвежда и наказателна отговорност за военнослужещи за доброволно предаване, както и наказателна отговорност за грабеж по време на военно положение, по време на война или в условия на въоръжен конфликт или бойни действия", се казва в изявление на Кремъл относно поправките.

Километрични опашки от желаещи да избягат

Решението за мобилизиране на около 300 хил. армейски резервисти доведе и до масово изселване от Русия. Хиляди мъже на военна възраст бягат от страната, вместо да рискуват да бъдат наборни, като видеозаписи показват дълги опашки от трафик на сухопътните гранични пунктове към няколко съседни страни и скок на самолетните билети и разпродадени полети през последните дни.

Повече от 8500 руснаци са пътували до съседна Финландия в събота по суша, според служителя на финландската гранична охрана Мати Питкяниити. Това е ръст от 62% спрямо предходната събота, обяви Питкяниити в Twitter.