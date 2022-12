Войната | Русия пак засипа цяла Украйна с ракети

Поредният масиран ракетен бараж срещу Украйна идва броени дни след като неидентифициран дрон, най-вероятно украински, за втори път нанесе неочакван въздушен удар по основната руска авиобаза "Енгелс", където са разположени бомбардировачите от стратегическите ядрени сили на страната. Военното летище се намира край град Саратов и е на няколко стотин километра навътре в територията на Русия. То бе ударено за втори път в ранните часове на 26 декември сутринта, като руската страна твърди, че дронът е бил прехванат от системите за ПВО, но отломките от него са убили трима военнослужещи на земята. Москва отрича при нападението да има пострадала бойна техника или важна инфраструктура. Неофициални украински източници от своя страна твърдят, че жертвите са в пъти повече и че на летището са пострадали поне пет стратегически бомбардировача Ту-95МС, както и контролната кула, координираща полетите.

По непотвърдена информация противовъздушната отбрана на авиобаза "Енгелс" е била активирана и днес, малко след края на руския ракетен бараж срещу Украйна. Твърди се също така, че експлозии е имало и на територията на пограничните руски области Белгород и Брянск.

Каквато и да е истината за пораженията, повторният удар по авиобаза "Енгелс" е нагледно доказателство за неефективността на руската "интегрирана" система за противовъздушна отбрана, както и за това, че тя очевидно не може да защити напълно големите градове от европейската част на Русия, включително и столицата Москва. Ударите с украински дронове на стотици километри зад зоната на бойните действия вероятно ще принудят политическото ръководство в Кремъл да изтегли част от своите зенитни ракетни комплекси от фронта, което ще направи окупационните сили по-уязвими за удари от въздуха. По този начин армията на Киев ще може да използва по-ефективно оцелелите остатъци от своята бойна авиация за разузнаване и въздушна поддръжка на изненадващи контраофанзивни операции.

Последното обаче, изглежда, става все по-трудно. Според последните изявления на началника на украинското военно разузнаване ген. Кирило Буданов пред BBC двете враждуващи страни са на път да попаднат в патова ситуация - руснаците не могат да проведат успешно настъпление и търпят огромни загуби в жива сила, а Украйна не разполага с достатъчно офанзивна бойна техника, за да контраатакува. За подобно нещо намекват и анализаторите от авторитетния отбранителен тинк-танк Institute for the Study of War, според които основната руска операция в момента в района на град Бахмут очевидно е достигнала своята кулминация и окупационните сили трябва да извършат оперативна пауза, преминавайки в отбрана.