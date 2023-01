Войната | Затишие пред буря в Украйна

Въпреки всички забавяния и спънки очакванията на западните отбранителни анализатори са, че през следващите 1-2 месеца Киев ще сглоби поне три нови "натовски" тежки механизирани бригади, които да могат да бъдат използвани за настъпление и поне частично отвоюване на окупираните от Путин украински територии. Важният детайл в случая е, че западните танкове са оборудвани с по-далекобойни оръдия, което може да изиграе решаваща роля в битките по равнинните и сравнително открити терени на Донбас.

Къде (може би) ще удари Путин

В момeнта едва ли има човек, който би дръзнал категорично да прогнозира как ще се развие войната оттук нататък. Според авторитетния щатски отбранителен тинк-танк Institute for the Study of War (ISW) обаче в общи линии могат да се очертаят три варианта за хода да кампанията през следващите няколко месеца до половин година.

Най-опасният курс на събитията предполага повторение на руската офанзива срещу Северна Украйна от територията на Беларус. При него може да се стигне до втора атака срещу столицата Киев или настъпление към западната част на страната, която играе ролята на логистичен тил и откъдето минава голямата част от западната военно-техническа помощ. Към момента институтът приема като "ниска" вероятността за подобен сценарий независимо от провежданите в момента съвместно руско-беларуски военни учения.

"Въпреки това Кремъл създава гъвкавост на планирането и вероятно ще разшири военното присъствие на Русия в Беларус в периода на подготовка за планираните през септември 2023 г. големи учения (които евентуално биха могли да подпомогнат бойна операция)", коментират от ISW. Става дума за военните маневри "Запад 2023" и "Съюзен щит 2023". Според американските анализатори продължава да няма доказателства, че руските сили в Беларус са изградили структурите за командване и контрол, необходими за изпращането на оперативна ударна група срещу Украйна.