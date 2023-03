Войната в Украйна | Защо се бави новата инвазия на Путин

В първия случай руската пропаганда се стреми да нагнетява истерия, че украинската армия се готви да организира "операция под фалшив флаг", с която да оправдае свое нахлуване в сепаратисткия регион Приднестровие. Заплахата на Путин в случая е, че каквато и да е атака срещу разположените там 1500 - 2000 руски "миротворчески сили" ще се разглежда като директно въоръжено нападение срещу Русия. Ако действително има струпване на украински сили по границата с Приднестровието, това най-вероятно е по молба на самата Молдова и в отговор на оперативната информация на западните спецслужби, че Кремъл подготвя преврат срещу правителството в Кишинев с участието на кремълските "миротворци".

Що се отнася до Беларус - преди около седмица президентът Александър Лукашенко най-накрая се престраши да каже, че официален Минск би се включил пряко във войната, но само ако страната бъде нападната от Украйна. В този контекст е интересно да се види дали евентуалната партизанска диверсия срещу руски летящ команден център А-50 "Оплот", приземен на беларуско летище, ще се използва като претекст за ескалация (все още липсва каквото и да е визуално потвърждение, че подобно нападение с дронове срещу руския самолет от типа AWACS наистина е факт).

Ако се върнем към военно-техническата страна на проблема, основната причина за все още неслучващото се масирано руско настъпление най-вероятно е, че за 4-5 месеца може би можеш да научиш запасняци на средна възраст как се удържа отбранителен рубеж, но не и да ги превърнеш в ефективен инструмент за осъществяване на офанзивни мисии. Овладяването на по-сложни тактики и стратегии, както и провеждането на координирани операции с участието по-многочислени военни формирования като бригади и дивизии изискват военно образование, желязна дисциплина и години боен опит.

Военна "реформа" по модела на "Вагнер"?

По всичко личи, че руската армия в момента се опитва да се адаптира към новата реалност на фронта и въвежда нови военни тактики, които да са адекватни на ограничените възможности на мобилизационната армия, твърдят от отбранителния мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW), позовавайки се на съдържанието на наскоро заловено ново руско ръководство за водене на настъпателни операции. Според анализаторите на института генералите на Путин се опитват да реорганизират силите си в по-малки тактически формирования, условно обозначени като "щурмови отряди", които са оптимизирани за превземане на укрепени позиции и черпят от опита на наемническата компания "Вагнер". Идеята явно е те да заменят вече нефункционалните по-големи "батальонни тактически групи", съставени изцяло от професионални войници, с които Путин преди година започна своята инвазия в Украйна.