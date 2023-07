Украинското военно разузнаване: Бойци на "Вагнер" са достигнали до руска ядрена база

Подобни ядрени устройства са били разработени от САЩ и Съветския съюз по време на студената война, като американските военнослужещи са били обучавани да скачат с парашути с устройствата, прикрепени към тялото им, докато съветските военни са били обучени да ги разполагат пеша зад вражеските линии. Според Ханс Кристенсен, ръководител на базирания във Вашингтон Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists, двете страни са ги премахнали от арсенала си, но Русия е запазила някои за миниране на пристанища.

Ейми Улф, специалист по ядрени оръжия в Библиотеката на Конгреса от 1988 г. до 2022 г., е изразила съмненията си относно мощта на такива оръжия, ако те все още съществуват. "Възможно е все още да има някакви стари боклуци, забутани някъде в складовете, казва тя. Но дали функционират? Почти сигурно не."

Пътят на отделилата се група

Видео, което Reuters установява, че е заснето на кръстовище в близост до град Павловск, намиращ се на около 400 км от Ростов на Дон, показва отцепването на групата, състояща се от военни превозни средства и няколко цивилни пикапи и микробуси. Публикувано онлайн видео показва полето край съседното селище Елизаветовка, като в далечината се чуват експлозии и стрелба. Според местен жител, интервюиран от агенцията, бойците на "Вагнер" са били нападнати от руски военни.