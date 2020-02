Коронавирусът приближава към пандемия

Китайски медик сканира температурата на пристигащите пътници в окръг Сусунг, провинция Анхуей, Китай



Темата накратко Усилията да се ограничи разпространението продължават, но вирусът напредва към други страни.

Развитите държави вече работят не само за да не допуснат вируса на своя територия, но и се подготвят за пандемия.

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата.

"Има правдоподобен риск [избухването на заразата с коронавирус] да се превърне в пандемия." Това каза във вторник френският здравен министър Оливие Веран и стана първият високопоставен политик, който официално заяви, че е все по-вероятно болестта да се разпространи по целия свят. "Това е едновременно работно предположение и правдоподобен риск", обясни Веран и добави, че Франция е готова да се справи с всички възможности и здравната й система е достатъчно устойчива и добре екипирана.Френският здравен министър може и да е първият високопоставен политик, но различни експерти - епидемиолози с богат опит в областта, отдавна предупреждават, че държавите по целия свят трябва да са готови да посрещнат епидемии от коронавируса. "Въпросът не е "дали", въпросът е "кога", каза още преди десет дни пред Bloomberg Амеш Адалджа, говорител на Американското общество по заразни болести и изследовател от университета Johns Hopkins. Нанси Месоние, директор на центъра за респираторни заболявания в американската организация за контрол и превенция на болестите, е на същото мнение: "Пълното ограничение [на коронавируса] не е в сметките. Предвид особеностите на самия вирус и как се разпространява това ще е невъзможно. Това е безпрецедентна ситуация, която налага взимането на агресивни мерки. Подготвяме се като за следващата пандемия."Две от събитията, свързани с коронавируса тази седмица, потвърждават твърденията, че новата болест може да излезе по-агресивно извън Китай. Във втората най-засегната страна - Япония, преди няколко дни бяха регистрирани първите случаи на заразени хора, които нито са били в Китай, нито са имали контакти с хора, пътували до епицентъра на епидемията. Това означава, че още една страна е на прага на широко разпространение на коронавируса. Според данни на Световната здравна организация (СЗО), съобщени във вторник, в 12 страни по света са регистрирани 92 случая на заразяване от човек на човек. Официалното становище на СЗО към момента е, че все още не се налага официално да бъде обявена пандемия. Независимо от това дали организацията технически ще го направи сега или евентуално по-късно, много от развитите държави по света вече се готвят за най-лошия сценарий.Американските болници създават нова организация за скрининг на пациентите, така че да се разделят евентуално заразените с коронавируса от останалите хора. Един от уроците от сърцето на епидемията - китайската провинция Ухан, е, че лекуването на инфектирани с коронавируса на едно място с други хора увеличава опасността в пъти, защото болните с други заболявания има много по-голям шанс да стигнат до тежките усложнения. Northwell Health - верига от 23 болници в Ню Йорк, вече обяви, че е създадена организация за най-негативния сценарий, в който цели крила ще бъдат отделени по такъв начин, че двата потока пациенти и лекари да не се засичат. Заедно с това представители на компанията казаха, че са осигурили и палатки, които могат да бъдат оборудвани като полеви болници в случай на широко разпространение на заразата. Всички останали големи американски здравни заведения вече имат подобни планове.Причината за всичко това е, че в момента светът се намира в изцяло нова ситуация, за която повечето здравни системи не са подготвени. Според първото сериозно изследване на това заболяване, публикувано тази седмица от китайския център за контрол на болестите, коронавирусът е по-заразен например от сезонния грип и много повече хора се разболяват по-тежко. Ефектите се виждат в момента в Ухан - болните хора, които имат нужда от медицински грижи, са много повече от наличните легла. И това е проблем не само на Китай.Дизайнът на здравната система в нито една страна не е направен, за да се противопостави на подобно заболяване. Едно от предположенията на епидемиолозите е, че в пика на епидемията в Ухан ще бъдат заразени около 5% от хората в Ухан (според математически модел на London School of Hygiene and Tropical Medicine) - това са около 500 хил. души. Според официалния доклад на китайските власти голяма част от тях (80%) ще изкарат болестта без симптоми или със сравнително леки. Останалите обаче - това са около 100 хил. души, имат нужда от лекарска помощ, a 10 хил. от тях - от интензивни грижи. Нито една здравна система е света не е мислена за толкова голям прилив от болни за толкова кратко време и това е основната причина за притеснение - здравеопазването може да бъде блокирано за всички други освен за пострадалите от епидемията. В по-неефективните държави това може да доведе до сериозна криза - не само здравна, но също икономическа, а и политическа.Разбира се (теоретично), прогнозните данни на епидемиолозите може и да не се потвърдят. В момента всички прогнози стъпват на много неустойчива основа - все още не се знаят важни детайли за това как точно се разпространява болестта и колко всъщност са заразените. Епидемия в Европа например може и да не се развие по толкова лош начин като в Китай - гъстотата на населението тук е по-различна, както и (най-вече) качеството на здравните системи в развитите държави и ефективността на правителствата. Европа и България имат и още едно важно предимство - време да се подготвят и да използват опита на Китай до момента."В момента минаваме през фаза на паника", казва пред The Verge Греъм Медли, директор на центъра за математическо моделиране на заразни болести в London School of Hygiene and Tropical Medicine. "Правителствата не знаят какво да правят, хората не знаят как да реагират. Когато разберем рисковете, реакциите ще се променят", казва той.СЗО има съвсем конкретни препоръки какво трябва да се прави в момента. Те вече включват много категорична препоръка всички държави да се готвят за избухване на епидемия. Едно от много важните условия е например да се осигурят достатъчно количество маски и костюми за предпазване на медицинския персонал. Идеята на това е да не се допуска (както отчасти стана в Китай) първата вълна болни да зарази лекари и медицински сестри. Голяма държава като Китай може да мобилизира лекари от други провинции, но за малките това може да означава катастрофа.Накратко, ако преди седмица усилията на всички бяха да се ограничи разпространението на коронавируса в Китай и да се изолират потенциално заразени в другите страни, през тази започва усилената подготовка за глобална епидемия. Подготвените държави ще могат много по-добре да управляват рисковете и да преминат през нея с възможно най-малко щети.