Електронното здравеопазване спасява животи, но го няма

Четците за пръстови отпечатъци, въведени незаконно и след това отменени от съда, са символ на неслучилото се електронно здравеопазване

© Надежда Чипева

Процесът трябва да бъде тристранен - между Министерството на здравеопазването, AIBEST и "Информационно обслужване". В края на миналата година с промени в закона за електронното управление държавното дружество беше избрано като единен системен интегратор. Идеята, която беше въведена още през 2016 г., е да се премине към централизиран подход, за да не се изработват решения на парче, които да не могат да комуникират помежду си. Системната интеграция включва изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

Пред "Капитал" изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов коментира, че от своя страна компанията ще предостави безвъзмездно 1500 часа, които ще отидат за управлението на човешкия ресурс в самия проект.

За момента от асоциацията не споменават и кои точно фирми ще участват в проекта, като оставят съобщаването на тази информация на тях.

, защото позволяваше всеки да прави безброй проверки по малко име и ЕГН на това какви услуги от здравната каса са ползвани през последните пет години по месеци.

Тази година електронното здравеопазване в България трябваше да навърши пълнолетие. Всяка година от 2002 г. насам внушителната бройка министри на здравеопазването, преминали през поста, обещават, че единната здравна информационна система ще бъде готова. В нея трябва да се съдържат здравните досиета на всички български граждани, а лекарите, болниците и аптеките да бъдат свързани и да могат да обменят информация и електронни рецепти. Електронното здравеопазване не е някаква прищявка или въпрос само на удобство - умното му въвеждане реално спасява човешки животи, като повишава качеството на диагностицирането и дава възможност за много по-качествена медицинска статистика. Поредната отсрочка за въвеждането му в България е за този ноември, когато според здравния министър Кирил Ананиев трябва да бъдат готови поне основните модули. Най-вероятно обаче той няма да бъде спазен.В контекста на извънредната ситуация в края на март от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) съобщиха след среща с премиера Бойко Борисов, че ще дарят 15 хил. часа труд за изграждането на електронно здравеопазването. И ако новината роди обнадеждаващи заглавия като "IT секторът ще изгради безплатно електронното здравеопазване", инициативата очевидно предизвика напрежение в сектора с IT обществени поръчки, в който има интереси за милиони.След 20 години опити да се облекчи документооборотът в здравния сектор и пациентите да престанат да се разхождат с няколко папки с епикризи и изследвания между кабинетите на лекарите никой не може да каже колко точно милиони са потънали в различните здравни системи, но без особен ефект.В момента 4100 лични лекари, 365 болници и над 2500 аптеки разполагат с информационна система, която със сигурност може да отчита прегледи и лечение в Националната здравноосигурителна каса в реално време. Те са си платили тези системи сами и в зависимост от възможностите на лечебното заведение там се пазят документите, изследванията, епикризите и дори видео от операциите на пациентите години назад. Само за спомен в здравната каса остана и резултатът от инвестицията на болниците от 34 млн. лв. за електронни четци за пръстови отпечатъци, която въведе преди две години здравният министър от второто правителство на ГЕРБ д-р Петър Москов. Така единственото електронизирано устройство при лекарите в момента са четците за лични карти, с които се удостоверява, че пациентите са ползвали здравна услуга.Отделно от това различни болници, катедри на Медицинския университет, неправителствени организации са организирали регистри на пациентите с различни заболявания, в които се въвежда информация за всеки пациент, неговото заболяване, терапията му и др.В тези системи са инвестирани милиони левове, но те като цяло не си говорят помежду си и информацията за здравния сектор пристига с голямо закъснение до вземащите решения, когато вече не е полезна.Идеята за електронна здравна система е пациентите да могат да "влизат" с електронна здравна карта, която да води до тяхното пълно здравно досие, да не трябва да носят хартии от поредния преглед, а само с помощта на картата да могат да продължат да се лекуват или да получат лекарства по въведена в нея електронна рецепта.Дигитализирането на здравната информация ще позволи много по-ефективно управление на ресурсите на системата и ще ограничи злоупотребите.В момента единствените две електронни услуги за гражданите, които работят в сектора, са проверка на здравноосигурителния статус онлайн, която става с ЕГН, и проверка на платените от здравната каса прегледи, изследвания, болнично лечение и лекарства. Това става с персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.Илия Кръстев, председател на AIBEST, коментира пред "Капитал", че компаниите от асоциацията са започнали да обсъждат каква помощ могат да предоставят веднага след обявяването на извънредното положение. Общият ресурс, събран между всички фирми, е 15 хил. часа, но това число вероятно ще расте, защото още компании искат да се включат в инициативата. Според Кръстев асоциацията е предложила помощта си на държавата, а правителството само е решило да насочи въпросния ресурс към Министерството на здравеопазването и конкретно изграждането на основни модули на електронното здравеопазване.Приоритетите са били дефинирани от министерството и са свързани с изграждането на системи за електрони рецепти, електронен регистър и други основни части на общата платформа."Това не е търговски договор и затова няма сметки по отношение на разходи. Първата фаза е да дефинираме всичко, което трябва да се случи, след което да се запознаем с документацията и регламента. Още другата седмица трябва да преминем към работа, а към ноември поне част от модулите да са в операция", казва Кръстев.Представителствата на две от най-големите ИТ компании в България са изявили готовност да дарят всичките си часове за доброволство по проекта.Пред bTV членът на борда на директорите на AIBEST Пламен Цеков, който е и изпълнителен директор на ScaleFocus, коментира, че въпросните 15 хил. часа е еквивалентът на свършеното от 100 специалисти в рамките на месец, ако работят "на пълна пара". Той обясни, че реално бройката е още по-малка, а работата ще продължи няколко месеца. Пламен Цеков обясни, че IT секторът ще има свободен капацитет, защото е обвързан със спада в други сектори.Ивайло Славов, също член на борда на AIBEST, обясни в предаването "ЕвроДикоф", че стoйнocттa нa тoзи труд e 200 - 300 хиляди eврo, като очакванията му са, че след "15 000 чaca труд нaй-мaлкoтo щe имaмe някaквa aрхитeктурa зa cиcтeмaтa нa здрaвeoпaзвaнeтo". "В cлeдвaщитe 2-3-4 гoдини дa нaпрaвим тaкaвa cиcтeмa нa здрaвeoпaзвaнeтo, тaкa чe дa имaмe eднo дoбрo здрaвeoпaзвaнe", коментира още Славов и напомни, че 20 гoдини ce прaвят кoнкурcи, oбжaлвaт ce, кaтo в крaйнa cмeткa нищo нe ce cлучвa. Той определи инициативата като трудна, защото "имa мнoгo зaвиcимocти - oт eднa cтрaнa, бoлницитe, oт другa, НЗOК, oт трeтa cтрaнa, вcички държaвни инcтитуции".Малко след обявяването на инициативата дойде и... анонимен отговор. В OFFNews беше публикувана неподписана статия, цитираща анонимни IT експерти, които поставяха под съмнение инициативата, нейната прозрачност и прозряха скрит опит за налагане на държавната "Информационно обслужване". Ако в изграждането се налага включването и на подизпълнители, фирмата по закон трябва да проведе конкурси, в които компаниите от AIBEST биха могли да участват, но подобно развитие е в сферата на спекулациите.От 2011 г. насам има четири търга, които приключват без краен резултат, но пък с безкрайни обжалвания. Големите потърпевши са самите представители на здравната система - лекари, болници и пациенти, които в крайна сметка нямат системи, чрез които да комуникират. Оценките при четвъртия опит за електронно здравеопазване бяха, че системата ще струва около 25 млн. лв.Последните търгове се точиха през цялата минала година заедно с обжалването пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. След това спечелилите консорциуми твърдят, че са подготвили всички медицински регистри, ядрото на портала за електронно здравеопазване, електронните услуги, електронната рецепта и медицинското досие. Според компаниите прототипите на всички тези възможности са били демонстрирани на здравното министерство и към март е трябвало системите да бъдат готови, което в крайна сметка не се случва и те не са в експлоатация.През януари здравното министерство прекрати обществените поръчки на стойност 12 млн. лв., не плати на компаниите и прехвърли изработката към "Информационно обслужване", която по това време вече е със сменен статут на единствен системен интегратор.През януари "Информационно обслужване" пусна софтуер за проверка по малко име и ЕГН на здравното досие на всеки клиент на здравната каса. Услугата беше спрянаПравителството използва дарението на труд от страна на AIBEST, за да представи проекта за електронното здравеопазване като нещо сравнително ново. Дареният труд (PR акциите на кабинета) далеч няма да бъде достатъчен, за да бъде завършена системата. Тя от своя страна ще бъде едно от първите и най-важни предизвикателства пред "новия подход" на държавата в сферата на електронните услуги, с което се обоснова новото особено силно положение на "Информационно обслужване", вписано в Закона за електронното управление.