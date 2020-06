Надеждните национални данни са стъпка към навременна диагностика и лечение

Визитка Доц. д-р Мария Токмакова, дм, е завършила Английската езикова гимназия - Пловдив, и Медицинския университет - Пловдив, през 1995 г. Започва работа като докторант към секция "Кардиология", I катедра по вътрешни болести на МУ - Пловдив, през 1996 г. От 2000 г. е асистент към същата секция, а през 2004 г. е повишена в главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000 г. и кардиология през 2003 г., както и образователна и научна степен доктор през 2000 г. и научно звание доцент по кардиология през 2008 г. От март 2008 г. е началник-отделение към Кардиологичната клиника на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив. През 2011 г. има завършена магистратура по здравен мениджмънт към ФОЗ на МУ - Пловдив. От 2012 г. е член на управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България, а от 2018 г. е негов председател.



Доц. Токмакова има редица специализации в чужбина, сред които: специализация в Кардиологичната клиника - Hopital Beaujon, Клиши, Франция, като стипендиант на Европейското дружество по кардиология; едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Бостън, САЩ, двегодишно обучение по сърдечна недостатъчност в University of Zurich, Цюрих, Швейцария, и др.



Член е на Европейското дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Американския колеж по кардиология (American College of Cardiology), Асоциацията по сърдечна недостатъчност (Heart Failure Association of ESC), на Съюза на учените в България, на Академичния съвет на МУ - Пловдив, и др.